En 2012 Óscar Naranjo se hizo famoso en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, su personalidad y su estilo conquistaron a los colombianos. La amistad con Edwin Garrido siguió después del ‘reality’ y aún cuando Óscar aseguró que no quería estar en el mundo del entretenimiento y regresó a Chinú Córdoba para unirse a una iglesia cristiana, Edwin siguió apoyándolo.

Ahora el presentador Carlos Ochoa en su cuenta @carlosochoatv habló con Edwin y le reveló que sufrió un gran rechazo de parte de Naranjo.

“Yo lo llamé, hablé con él porque muchas personas me escribieron que querían darle ayudas económicas de varios ceros, y saben que hizo, me bloqueo, yo ante Dios no puedo mentir, le dije Óscar hay personas que te quieren dar una mano desde el amor, pero Óscar está tan claro con Dios que dijo yo esto no lo hago para beneficiarme, espero el premio de Dios no el de la gente. El no quería que la gente pensara que él había hecho ese vídeo para beneficiarse y por eso me bloqueó porque no quería que yo le diera el teléfono a las personas que me habían dicho, Edwin dale el teléfono que le voy ayudar, pero me decía que no, juradito.”