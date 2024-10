Después de quedar en segundo lugar en el ‘Desafío‘, Darlyn compartió un conmovedor mensaje en el que expresó que, aunque no ganó el premio mayor, para ella el triunfo fue encontrar el amor.

A pesar de no obtener el primer puesto, la joven deportista de 22 años valoró el haber vivido una experiencia inolvidable.

“‘Desafío’ se gana de muchas maneras, y esta fue la más linda”, escribió la oriunda de Marinilla en una publicación donde compartió fotos junto a ‘Kratos’ en la gran final, donde él estuvo a su lado apoyándola.

Darlyn, quien formó parte del equipo dorado junto a ‘Sensei’, sorprendió a sus compañeros y a la presentadora Andrea Serna al regresar del receso de la competencia con una noticia inesperada: no solo había terminado la relación que tenía antes de ingresar al programa, sino que también había iniciado un romance con ‘Kratos’, otro exparticipante del reality.

¿Quién es el novio de Darlyn, del ‘Desafío’?

Kratos, exparticipante del ‘reality’, se ha convertido en la nueva pareja de la concursante que ocupó el segundo lugar en el programa. La relación entre ambos comenzó tras una reunión con los demás compañeros en la casa de la exconcursante.

Al regresar a la competencia, la finalista reveló a sus compañeros y al futbolista ‘Tino’Asprilla, que había puesto fin a su relación con su exnovio, mencionando claramente que ya no tenía sentimientos por él.

“Compartir esta experiencia con alguien como Kratos ha sido un regalo de la vida. Me ha enseñado a valorar los planes de Dios desde todas las perspectivas. Gracias por estar a mi lado y ser mi protector incansable”, expresó Darlyn con gratitud.

En una entrevista para ‘Día a día’, Darlyn y ‘Kratos’ revelaron que llevan tres meses juntos y que su relación avanza de manera sólida. Ambos afirmaron que el vínculo se formó gracias a Valentina, una amiga en común y también participante del juego.

“Valentina me hablaba mucho de Kratos, yo soy muy tímida, pero empezamos a compartir memes y así comenzó todo. Estamos en la etapa más dulce del amor, pero es algo serio, no estamos jugando”, aseguró Darlyn. A pesar de la distancia entre ellos —ella vive en Medellín y él en Bogotá—, la pareja no ve obstáculos en su relación. De hecho,’Kratos’ ha decidido mudarse a Medellín para estar más cerca de Darlyn, fortaleciendo aún más su conexión.

