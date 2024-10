La gran final del ‘Desafío’ tuvo guardadas varias emociones para los fieles televidentes, pues la batalla entre Kevyn y Darlyn fue bastante cerrada, algo que se esperaba teniendo en cuenta la fortaleza que ambos habían mostrado durante la competencia.

(Vea también: Cuánto dinero ganó ‘Alejo’ en el ‘Desafío’: son varios millones, pero quedó decepcionado)

Luego de alzarse con la victoria, Kevyn también se metió al bolsillo un premio de 1.200 millones, dinero que le ayudará al integrante del equipo de ‘El pibe’ a cumplir varios sueños que tiene.

Una vez culminado el programa, muchos esperaban que el ganador del programa destapara, por fin, la relación que sostiene con una de sus compañeras en el ‘reality’: ‘Guajira’.

Y es que algunos videos compartidos en redes sociales darían cuenta de que ‘el arroz que tenían bajo’ parece haberse cocinado. Desde que ambos estaban en el set de grabación, se especulaba que tendrían una relación pese a que esa nunca fue confirmada por ellos.

Ahora, los ganadores por equipo del ‘Desafío’ fueron vistos en una fiesta bailando muy cerca y en una actitud bastante amorosa. Esas imágenes fueron grabadas después del programa y los muestra compartiendo en una discoteca horas después de que Kevyn se quedara con el gran premio.

En otro video compartido en redes, extraído de un en vivo en el que participaron los dos ‘tórtolos’, un fan le pidió a ‘Guajira’ que “ajuicie a Kevyn”, a lo que ella respondió: “Confíe que yo ya estoy en eso”.

Por su parte, el vencedor del ‘reality’ también soltó una frase con la que habría aceptado que sostienen una relación en este momento:

“Yo la tengo que ajuiciar a esa mujer, me la he aguantado, no todo el mundo lo hace”, señaló Kevyn.