Este sábado 19 de abril se conoció la historia de Natalia Garizabal, modelo oriunda de Santa Marta que ha tenido que afrontar una dura batalla de salud. Según le contó a ‘La red’, desde muy pequeña se vio sometida a diferentes exámenes por un problema en la sangre, al punto que a los 13 años le diagnosticaron cáncer.

(Vea también: “Presté servicio militar”: Natalia París reveló plan que usó su mamá para ver a su hermano)

“Me enfermé, y con base en esa enfermedad mi mamá optó por hacerme muchos exámenes. A mi mamá le dijeron que tenía cáncer, que era leucemia, porque algo se tenía que estar comiendo los glóbulos”, narró inicialmente la modelo.

Acá, el momento en el que lo contó:

Como era de esperarse, ese diagnóstico cayó como un balde de agua fría para su familia. No obstante, de acuerdo con Garizabal —quien estudió Derecho y actualmente estudia Psicología—, su madre no le dijo nada de lo que estaba ocurriendo.

“Eso fue traumático, mi abuela acababa de morir, mi hermano acababa de nacer. Mi mamá me aisló de esa realidad. Sin embargo, me tenía que dar cuenta porque me hicieron un barrido de médula ósea que es un procedimiento bastante fuerte. No entendía muy bien lo que pasaba”, agregó en su relato al espacio de entretenimiento.

De hecho, la samaria señaló que a su mamá le recomendaron quimioterapia inmediata, teniendo en cuenta que se trataba de una niña. Sin embargo, tiempo después cambiaron el diagnóstico y les dijeron que se trataba de una condición especial: leucopenia.

“Tengo una leucopenia permisiva, no se me ha quitado, pero mi cuerpo lidia perfectamente con eso. Los momentos de crisis médica existen, cada vez que estoy enferma. A mí una gripa me dura dos o tres meses, es permisiva. Las fiebres a veces me ponen a alucinar, entonces es un constante cuidado porque para mí es muy fuerte”, explicó en el mismo programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Garizabal (@nataliagarizabal)

¿Qué es la leucopenia?

La leucopenia es una condición médica caracterizada por un recuento bajo de leucocitos (glóbulos blancos) en la sangre, generalmente por debajo de 4,000 por microlitro.

Los leucocitos son esenciales para el sistema inmunológico, ya que combaten infecciones y enfermedades.

Causas comunes:

Infecciones virales (como VIH o hepatitis).

Trastornos autoinmunes (ej. lupus).

Deficiencias nutricionales (vitamina B12 o ácido fólico).

Enfermedades de la médula ósea (leucemia, aplasia medular).

Efectos secundarios de medicamentos (quimioterapia, anticonvulsivos).

Infecciones graves o sepsis.

Síntomas:

Fatiga.

Fiebre recurrente.

Infecciones frecuentes.

Heridas que tardan en sanar.

Diagnóstico y tratamiento:

Se diagnostica mediante un hemograma completo. El tratamiento depende de la causa subyacente e incluye desde tratar infecciones, suspender medicamentos que la causen, hasta terapias específicas como factores de crecimiento para estimular la producción de leucocitos.

Lee También

¿Cuándo es ‘Top Model of the World’?

Natalia Garizabal Vera representará a Colombia en la edición 31 de ‘Top Model of the World’, la cual se llevará a cabo en Hurghada, Egipto, el 16 de mayo. Este prestigioso certamen, organizado por la World Beauty Organization, reunirá a 40 modelos de todo el mundo en una competencia de dos semanas llena de glamour, sesiones fotográficas y eventos temáticos, como la tradicional noche de gala en blanco y negro.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.