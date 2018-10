Así lo confirma UsWeekly, medio que añade que Jennifer está viéndose con John Miller desde hace unos 6 meses, lo que quiere decir que ya estaba con él cuando su ex tuvo una recaída que lo obligó a internarse nuevamente en un centro de rehabilitación, del que ya salió.

El medio estadounidense también señala que Miller es CEO de Cali Group, una compañía dedicada a desarrollar tecnología para la industria de los restaurantes, a la que pertenecen las empresas Miso Robotics y la cadena de restaurantes CaliBurger, que tiene unas 50 sedes.

Who Is John Miller? 5 Things to Know About Jennifer Garner’s New Boyfriend: Who Is John Miller? 5 Things to Know About Jennifer Garner’s New Boyfriend Us WeeklyLook Away, Ben! Jennifer Garner Dating Hot New Businessman After Divorce From Affleck Radar… https://t.co/3qoOknXLm9

