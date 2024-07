Martín Fierro habló por primera vez sobre la historia de abandono que sufrió por parte del actor que personificó a ‘Esteban’ en ‘Padres e hijos’, quien no se ha hecho cargo de él.

En entrevista con ‘Buen día, Colombia’ el hijo, de la también actriz Nataly Ortiz, contó lo siguiente:

“No lo extraño porque tampoco estuvo ahí, entonces no”, contó el hijo del actor de ‘Padres e hijos’.

Luego, dijo: “En algún momento sentí como rabia porque dije: ¿qué le he hecho a este ‘man’ para que me rechace así? Y a parte me niegue”.

Fierro Ortiz comentó: “No tengo por qué tenerle rencor a alguien porque no me ha hecho daño. Lastimosamente sus comentarios me pudieron lastimar en su momento, pero, tengo que entender que mi mamá es la que me ha ayudado a sanar”.

Martín recordó que el único momento que pudo compartir con el actor fue cuando este le compró un muñeco en un centro comercial al norte de Bogotá.

“Fue el momento más especial que más me gustó. Me puse muy feliz porque representó mucho que me diera ese regalo, porque nunca me había regalado nada”.

Por otro lado, comentó: “Un día lo busqué en redes y sociales y no lo encontré porque me tiene bloqueado”.

El hijo de Andrés Fierro indicó que no ha querido buscar al actor porque no siente la necesidad de hacerlo. “Él debería buscar a su hijo, no yo”.

“No me cerraría la posibilidad de hablar con él pero por el momento no quiero buscarlo”.

