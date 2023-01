“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, es la frase promocional con la que la cantante colombiana ha anunciado en redes sociales su nueva colaboración con Bizarrap, tema que muchos de sus seguidores conectan con su mediática separación de Gerard Piqué.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)

Es así como la artista sumaría otra canción a su ruptura amorosa luego de los dos sencillos publicados en 2022: ‘Te felicito’, con Rauw Alejandro, y ‘Monotonía’, en colaboración con Ozuna.

En esta oportunidad, la intérprete barranquillera acudió al productor argentino, quien hasta hace poco logró un absoluto éxito con el joven artista español Quevedo, con la canción ‘BZRP Music Session #52’.

¿Quién es Bizarrap?

El productor conocido en el mundo artístico como Bizarrap, Biza o BZRP, se llama Gonzalo Julián Conde y nació en Argentina el 29 de agosto de 1998.

El joven, de 24 años, además de producir es Dj, y se especializa en ‘electronic dance music’, trap latino y rap. A los 14 años comenzó a rapear, pero al cumplir la mayoría de edad ingresó a la universidad para estudiar ‘marketing’, y poco después se le presentó una gran oportunidad que cambió su vida: la compañía Warner lo contrató.

“Durante dos años estudié y trabajé en Warner. Era chiquito. Tenía 18 años. Pero aprendí mucho”, le contó a El País.

“Yo entré por suerte, fue raro. Yo ya tenía mi proyecto Bizarrap y me llamaron para una publicidad. Querían que anunciara una canción en una historia de Instagram. Entonces fui a su oficina, me pusieron una canción y les dije: ‘Está buena’, luego otra y dije: ‘Está más o menos’. Les di mis opiniones y se ve que les gustó. Les dije que estudiaba ‘marketing’ cerca de las oficinas y me preguntaron: ‘¿No quieres trabajar acá?’. Y yo les dije: ‘Venga, dale’. Así aprendí trucos y secretos de la industria”, comentó.

Hasta el momento ha grabado con artistas como Nicky Nicole, Nathy Peluso, Nicky Jam, Anuel AA, Residente y Paulo Londra.

¿Por qué Bizarrap siempre usa gorra y gafas?

De acuerdo con el argentino, el estilo que ahora lo define inició gracias a su timidez, ya que cuando comenzaba su carrera quería pasar desapercibido y que poco a poco fue adoptando esta imagen.

“Lo de los anteojos y la gorra se fue dando; al principio era muy tímido”, dijo en una entrevista para El Mundo. Salir a la calle sin esos implementos, y que nadie lo reconociera, fue una gran ventaja para él.

Luego, en una conversación con Ibai Llanos, el joven reafirmó que cuando usa la gorra y las gafas entra en su personaje de Bizarrap, y cuando se las quita puede llevar una vida más tranquila al no ser reconocido.

Así se ve Bizarrap sin gorra ni gafas