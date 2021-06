Se trata de la cuenta principal @luisa_castro1585, que hasta el sábado en la mañana permanecía activa y que al ser consultada, por lo menos a la hora en que se publica esta nota, arroja el siguiente mensaje de error:

Esta situación se presenta justo días después de que la creadora de contenido digital (a quien Yina Calderón amenazó con sacarla del clóset) hubiera denunciado que “unas personas” estaban buscando “hacer daño” a sus redes sociales, como se muestra en el video a continuación:

Luego de que se conociera la mencionada advertencia, el exnovio de la joven, el también ‘influenciador’ conocido como ‘la Liendra’ se había pronunciado en sus historias de Instagram, donde dijo que algunos seguidores lo estaban vinculado con la situación y aclaró que él no tenía nada que ver con ello.

“Muchas personas me están escribiendo diciendo que yo soy el responsable de que a cierta persona le borren sus cosas o le vayan a cerrar el Instagram. […] A mí no me interesa, de verdad, atacar a nadie y ni siquiera estoy ahorita como desocupado para hacer eso. Así que quiero aclarar que yo no hago parte de esto”, expresó el joven el pasado 2 de junio.