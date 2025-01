‘Andy y Lucas’ es un dúo musical español originario de la provincia de Cádiz, conocidos principalmente por su estilo que mezcla pop y flamenco, y por sus letras que abordan temas de amor, desamor y situaciones cotidianas.

(Ve también: Preocupación por salud del cantante Raphael: sufrió accidente cerebrovascular en entrevista)

El grupo fue formado en 2003 por los cantantes Andy (Andrés Morales) y Lucas (Lucas González), quienes comenzaron su carrera como dúo tras haberse conocido en su ciudad natal. Su primer álbum, ‘Andy y Lucas’ (2003), fue un gran éxito y los catapultó al estrellato en España y latinoamerica.

¿Qué le pasó a Lucas González, de ‘Andy y Lucas’?

El cantante andaluz Lucas González, del popular dúo musical ‘Andy y Lucas’, ha vuelto a ser el centro de atención tras una emotiva confesión en el programa ‘El Hormiguero’ en España.

Luego de negar de manera tajante haberse sometido a una cirugía estética en su nariz, Lucas rompió su silencio y admitió haberse hecho una rinoplastia que, desafortunadamente, no salió como esperaba. En la entrevista, Lucas no solo explicó los detalles de la operación, sino que también expresó el dolor emocional que le ha causado la controversia en torno a este tema, especialmente debido a las críticas y especulaciones en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

El pasado martes 14 de enero, el dúo visitó ‘El Hormiguero’ para promocionar su gira de despedida, ‘Nuestros últimos acordes’, un ‘tour’ que ha superado las expectativas gracias a la increíble respuesta de su público por su despedida después de 22 años de trabajo. A lo largo de la entrevista, ‘Andy y Lucas’ hablaron de su música y el legado de su carrera, pero fue Lucas quien se llevó toda la atención al abordar un tema personal y delicado: su cirugía estética fallida.

En el pasado, González había negado rotundamente haberse sometido a un procedimiento quirúrgico en su rostro, una postura que defendió incluso en otras entrevistas. En ‘TardeAR’, programa de Telecinco, llegó a decir: “Que yo no me he hecho nada en la cara, te lo prometo… No sé, de verdad… No sé si me está cambiando la figura, pero te lo prometo que no me he hecho nada”. Sin embargo, en ‘El Hormiguero’, Lucas no solo admitió la cirugía, sino que también se mostró arrepentido por haber mentido en el pasado.

Al hablar sobre la operación, expresó que, aunque no deseaba compartir esa parte de su vida, la presión mediática lo había obligado a hacerlo. “No tenía muchas ganas de ponerme a contar si me corto la uña del pie o no me la corto, era algo que me quería guardar para mí”, explicó.

Sin embargo, tras la insistencia de los medios, sintió la necesidad de desvelar la verdad, aunque lamentó que fuera necesario llegar a ese punto. La confesión de Lucas fue cargada de emoción y sinceridad. En su intervención, también hizo referencia a la difícil situación personal que vivió antes de la operación.

A lo largo de su entrevista, el cantante compartió lo doloroso que fue lidiar con los comentarios crueles que circulaban en redes sociales, algunos de los cuales lo acusaban injustamente de estar involucrado en sustancias ilícitas. “Me avergonzaba… Tengo hijos, una madre que le ha dado un ictus… Se han escrito cosas en redes sociales que son maquiavélicas, cosas de drogas…”, expresó entre lágrimas.

Lucas no solo explicó las razones detrás de su decisión de someterse a la rinoplastia, sino que también reconoció su responsabilidad por no seguir las indicaciones médicas adecuadas durante el proceso de recuperación.

Lee También

“Me quitaba las gasas, no me puse las cremas… No hice caso a los médicos”, admitió con un tono arrepentido. Aunque las consecuencias no fueron las esperadas, Lucas dejó claro que, en su opinión, no se debe juzgar a nadie por querer hacerse un cambio estético. “En la vida hemos nacido para hacer las cosas que nos venga en gana”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANDY & LUCAS (@andyylucasoficial)

A pesar de la confusión que provocó su declaración inicial, la reacción del público y de sus seguidores ha sido mayormente comprensiva, apoyando a Lucas en su difícil momento.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.