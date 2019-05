En una charla que tuvimos con una de las modelos más famosas del país, Andrea Serna nos contó que su principal meta, si en alguna oportunidad participara en este tipo de concursos, sería ahorrar y armar un “viajecito”.

“Oh por Dios, si me ganara un millón de dólares, pues ahorrar, creo que es importante siempre guardar para el futuro y un viajecito rico sin mucha preocupación, buscaría algo muy lejos y muy exótico”.

Además, Serna señaló que ha fortalecido su ejercicio y preparación física para no desentonar con la capacidad de los participantes.

“He estado entrenando dos veces al día, uno diría por la noche: ya entrené por la mañana, pues ya no más, pero no; no importa si estoy cansada, entonces lo voy a hacer porque así se preparan los atletas”.

“El reto más grande ha sido la preparación, pero no es una exigencia del programa, yo quise meterme un poco en la mentalidad de un atleta que se está preparando para una competencia y entrar también en ese mundo. Es difícil”, añadió.