La famosa actriz trans apareció en escenario con un espectacular enterizo negro con transparencias que combinó con pelo cenizo de tonos morados, y se dirigió a la audiencia haciendo referencia a sus derrotas en los codiciados premios a los mejor de la televisión.

“Buenas noches a todos. Yo soy la prueba viviente del sueño americano, de que cualquiera en este país puede perder el Emmy cuatro años, en la misma categoría, y aún así terminar en este escenario presentando un premio a alguien que…” fueron las palabras que pronunció Cox, antes de que se perdiera el sonido, como se puede escuchar en videos compartidos por usuarios de Twitter.

#emmys This was so odd 😂😂. Gave off Joan Crawford vibes. Laverne killed this dress though 🔥 #Emmy #Emmys2020 #EmmyAwards #lavernecox pic.twitter.com/bim0vlP6fR

— None Ya (@whtabtprmblne) September 21, 2020