green

Luego de que el conductor y sus compañeras de set: Alejandra Serje y Elianis Garrido descartaran abordar al jugador de Millonarios y a Pauleth Pastrana, veterinaria que dicen es su nueva enamorada, el nombre de la exprotagonista de Novela salió a relucir.

Teniendo en cuenta que Sara Uribe fue parte del equipo del informativo de Canal 1 y tuvo una relación con el deportista, los presentadores pensaron en ella para hablar del nuevo romance de él, pero inmediatamente cayeron en la cuenta de que esto tampoco sería posible.

“Yo la he llamado, peor no me contesta”, justificó Ariel Osorio y Alejandra Serje le preguntó: “¿Te quiene bloqueado?”, pero no obtuvo respuesta a su duda.

Ante el dilema que surgió entre sus colegas y para no darle más vueltas al asunto, Elianis Garrido aseveró, sin filtros ,que su excompañera de ‘Protagonistas de Novela’ y del set de ‘Lo se todo’ no hablará con ellos.

“Ella dejó de contestarnos desde que se fue del programa… y de seguirnos y todo”, comentó la bailarina, quien fue criticada por ‘la Negra Candela’ por llamar moza a Paola Jara. Se pudo corroborar en Instagram que ella y Sara Uribe no tienen contacto en redes sociales.