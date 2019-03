La afirmación de Hurgal se dio luego de que en ‘Al rojo vivo’ le preguntaran si creía que Juan Gabriel fingió su muerte, como ha intentado hacer creer Joaquín Muñoz, exmánager del cantante.

“Eso es una mentira”, afirmó el director, con contundencia, y enseguida dio sus razones.

“Le soy sincero, cuando yo oí al personaje este, Joaquín, sí me dio curiosidad. Cuando dice que va a mostrar un audio, dije: ‘Voy a ver ahí’, porque yo estuve en los últimos siete años con el señor Juan Gabriel, yo lo grababa, yo era su ingeniero personal en los estudios. Entonces, su voz la conozco perfectamente en micrófono, en audio, en todos lados. Cuando muestra ese audio, me doy cuenta de que no es él”, explicó.

Enseguida, Hurgal se refirió al imitador que habrían usado para esa grabación, pero no dio el nombre, solo dijo: “Fui engañado por la gente del personaje que posteó el audio”.

Estas declaraciones coinciden con unas de Eduardo Jahuey, un imitador de Juan Gabriel, que a finales de 2018 aseveró en ‘De primera mano’ que alguien quiso contratarlo para que se hiciera pasar por el fallecido artista.

“Yo trabajaba con una persona que me dijo: ‘Mira, nos están ofreciendo hacerte unas fotos de espaldas y de lado, grabar en tu casa, de repente, y hacer unos videos como tipo paparazzi’. Me cayó el 20 y le dije: ‘No me vayas a salir que es para hacerme pasar por Juan Gabriel’. Me contestó: ‘Sí, pero no va a salir tu cara para nada, va a ser todo de lejos. Es que vamos a apoyar a un amigo mío’. Todos sabemos quiénes fueron los primeros que orquestaron todo esto”, expresó.

Por eso, enseguida lo interrogaron si a quienes se refería era al exmánager de Juan Gabriel o al payaso ‘Cepillín’, que también ha dicho que el artista está vivo.

“Por ahí va la cosa. Yo no lo creo del señor Ricardo [González ´Cepillín’]”, contestó. Entonces, la periodista agregó: “¿Joaquín Muñoz?”, y el imitador le respondió, entre risas: “Eres muy hábil”.

“[Joaquín Muñoz] no me buscó. No tengo el gusto o el disgusto de conocerlo… Me da coraje, pero me da más sentimiento porque están jugando con los sentimientos de todo un país […] Utilicemos la lógica, si Juan Gabriel estuviese vivo, si hubiese fingido su muerte por los problemas que hayas querido, por amenazas… yo creo que a la última persona a la que él acudiría para pedirle apoyo sería a él [su exmánager]“, puntualizó.

Aquí los videos con las nuevas y viejas declaraciones en que se pone en duda la veracidad de las supuestas pruebas de que Juan Gabriel está vivo. Las grabaciones de ‘Al rojo vivo’ y ‘De primera mano’ fueron compartidas en YouTube.