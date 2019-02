“Tiene tos, vomitó sangre, tiene anginas, calentura, ahorita lleva tres días en la cama”, expresó el excolaborador refiriéndose al estado de salud del cantante mexicano.

También aseveró que no ha perdido la comunicación con el intérprete de ‘Abrázame muy fuerte’, pues se hablan todos los días para saber cómo se encuentra, aunque desde diciembre no se han podido ver.

Por otro lado, reafirmó que lo que motivó a Juan Gabriel a fingir su muerte el pasado 28 de agosto de 2016 fue el supuesto peligro en el que estaba su vida, sin dar mayores detalles al respecto.

Joaquín aprovechó el tiempo que le dieron ante las cámaras y negó la reciente versión de Silvia Urquidi acerca de que Juan Gabriel tiene otro hijo no reconocido.

“No, no es cierto. Ella no ha comprobado nada, además porque él me lo ha dicho a mí”, dijo Muñoz.

Cabe destacar que no ha sido la única figura del entretenimiento que ha apoyado esta teoría, pues tiempo atrás el payaso Ricardo González (‘Cepillín’), el periodista Jorge Carbajal y el expianista Pepe Zavala aseguraron que el intérprete está descansando en su casa.

