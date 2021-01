green

Una pequeña muestra de la libertad de la que ahora goza el nieto de la reina Isabel II es que, según indicó el actor Rob Lowe en ‘The Late Late Show With James Corden’, hizo un radical e inesperado cambio con su melena.

“Todo pasó muy rápido, pero parecía que llevaba una coleta. Ahí lo dejo. Como testigo casual, me pareció que su pelo creció bastante y lo lleva peinado hacia atrás, en lo que asumo podría ser una coleta“, explicó el actor de la cinta ‘Monster Trucks’ y de la serie ‘The Grinder’.

Rob le comentó a James Corden, conductor del espacio de entretenimiento, que es vecino de los duques de Sussex, que viven en el barrio Montecito, California, en una casa de más de 1,350 metros cuadrados de la que se conoce su precio.

El artista llegó al tema del esposo de Meghan Markle porque James comparte nacionalidad con él, así que le pareció oportuno comentar al respecto:

“Hace unos diez minutos me encontré con tu paisano, su tesoro inglés: el príncipe Harry. Vive como a un kilómetro y medio de mí. Aunque es una persona muy solitaria. Verlo por el vecindario es tan difícil como ver el monstruo del Lago Ness”.

Lo cierto es que el afamado conductor de televisión no creyó mucho en lo que le estaba confesando su entrevistado, y aseguró que esto no podría ser cierto, pues no imagina al hijo de la princesa Diana con una coleta.

“Te aseguro que era él porque lo seguí hasta su casa para ver si en el coche estaba ella [Meghan]“, añadió Lowe con seriedad, pero sin quitar una leve sonrisa de su rostro, lo que puso en duda su ‘exclusiva’.

