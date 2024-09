Fernando Arango, reconocido por su participación en producciones como ‘Vecinos’, ‘La reina del Flow’, ‘Las Villamizar’, entre otros, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por su talento en series o telenovelas, sino por estar involucrado en un proceso judicial.

El actor enfrenta acusaciones por presuntamente haber agredido a su pareja, Juliana García, el pasado 5 de septiembre en un barrio de Manizales.

La victima habló con el programa ‘La red’, en el que explicó cómo sucedieron los hechos en su apartamento en el barrio campohermoso en la ciudad de Manizales.

“Llegamos a casa alrededor de las 11:30 p. m. después de una reunión con amigos. Pasamos un rato con mi hijo, quien luego me dijo: ‘Acuéstese, mami’. Me fui a acostar y, poco después, Fernando se recostó a mi lado. Mi hijo, entonces, me dijo: ‘Mami, me voy a ir a dormir donde mi novia’. Yo le respondí: ‘Está bien’”, expresó la mujer.

Después, contó: “Yo me dormí y me despertó fue que lo escuché que se estaba orinando en el closet y le grité: ‘¿Qué te pasa? Cochino’. Y me empezó a golpear. No creí lo que estaba haciendo conmigo y no tenía cómo defenderme, ni siquiera aruñarlo”.

Al lugar acudieron varias patrullas, y tras un intento fallido de diálogo, los oficiales tuvieron que entrar por la fuerza a la vivienda, donde, según García, encontraron a Arango resistiéndose a abrir la puerta mientras los gritos de la mujer se escuchaban de fondo.

El programa ‘La red’ también mostró en exclusiva las imágenes de la captura del actor Fernando Arango.

Arango fue detenido y posteriormente judicializado bajo los cargos de violencia intrafamiliar. Aunque el actor no aceptó los cargos, un juez le impuso una medida de aseguramiento no intramural, junto con una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a Juliana García.

A pesar de ello, el caso sigue en curso, y el abogado de Arango ha argumentado que no se trató de un episodio de violencia intrafamiliar, sino de una “riña entre dos amigos con derechos”.

“Mi cliente no mantiene ningún tipo de relación sentimental con la persona afectada. No conviven ni forman una unidad familiar; se trataba de amigos con derechos. Lo ocurrido fue una disputa entre ambas personas, pero no se puede catalogar como maltrato intrafamiliar”, afirmó el abogado del actor.

