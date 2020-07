View this post on Instagram

Mi querido Jose Vicente Daza fue el primer fotógrafo con el que trabaje en mi vida. No solo un gran artista, un gran amigo, me abrió las puertas de su estudio y de su casa, compartimos el amor por los golden retrievers en especial su “Fruna”, compartió sus amigos, mis fiestas de Halloween, siempre generoso, whiskey en mano y lleno de amor y talento. Muchísimos recuerdos, y agradecimiento eterno. Nos duele intensamente tu partida Jose 💔 nos has dejado plasmado todo tu amor en cada fotografía. Esta fue la primera foto que use para presentarme como actor, y siempre será muy especial para mi 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️ we miss you