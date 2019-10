El actor, director y productor de cine llegó a Kiev por invitación de Zelenski, quien le recibió anoche en su oficina, de acuerdo con un comunicado del Gobierno ucraniano.

Además, en un video publicado por ABC News Politics en Twitter se puede apreciar el momento en que los dos hombres se conocen y el mandatario no se aguanta las ganas de destacar el atractivo físico de Cruise.

“Eres guapo. Como en una película”, le dice Zelenski, a lo que el protagonista de cintas como ‘Top Gun’ le responde: “Eso paga la renta”.

"You're good-looking!"

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy meets Tom Cruise as the actor considers Ukraine as location for new film. https://t.co/sgoNIC4Z02 pic.twitter.com/jJwfy7WeFM

— ABC News Politics (@ABCPolitics) October 1, 2019