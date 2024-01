El eterno dilema del porte de armas en Colombia, una discusión que siempre genera descontentos en donde se menciona. Los presentadores de ‘La red’ confirmaron que cada quien tiene su propia opinión al respecto y discutieron en plena emisión del programa del sábado 27 de enero.

Y es que recordemos que la polémica se ha reactivado en Colombia debido a las polémicas fotos que publicó el cantante Alzate, en donde se muestra armado y a los artefactos les llama ‘mis niñas’.

En la foto, el artista popular aparece en una cama rodeado armas de fuego de largo y de corto alcance. Un par de ellas las tiene en sus manos y, según escribió, lo que quería era presentárselas a sus seguidores.

Luego, en el video, muestra de nuevo los artefactos y se refiere al nombre que utiliza para llamar a una de ellas.

El robo que sufrieron Alzate y sus músicos

En noviembre del año pasado Alzate y sus músicos fueron víctimas de un atraco a mano armada cuando se desplazaban por vía pública del departamento del Cauca. Según dijo, les apuntaron con ‘fierros’ a la cabeza y los humillaron.

Luego de los hechos, él aseguró que también se iba a ‘enfierrar’ para defenderse si le volvía a pasar lo mismo. “Donde me vuelvan a parar aquí, van a tener una ráfaga de plomo”, aseguró el artista.

Pelea en ‘La red’ por fotos de Alzate

Carlos Giraldo, uno de los presentadores del programa, aclaró que estas imágenes las grabó el artista en Estados Unidos, en donde el porte es legal y estas se pueden adquirir con facilidad.

“Quedó claro que no las va a traer a Colombia”, dijo Giraldo, cuando su compañero, Frank Solano, lo interrumpió.

“A mí no me quedó claro y me disculpan. Me indigna tanto que ataquen a Alzate, como que Alzate diga que va a tomar justicia por mano propia. Me indigna en este país donde las armas tienen que estar en las manos del Ejército, que la gente esté pensando en armarse. Pero es que además nos llevan a eso”, dijo el presentador.

Con esto, señaló Giraldo, “tenemos 2”, haciendo referencia a que dos presentadores están de acuerdo con el porte de armas. Luego, agregó que serían 3, cuando pensó que Carlos Vargas estaba de acuerdo, pero este respondió:

“3 no, porque a mí no me interesa. Pero si hay una lectura social de que se siente uno desprotegido. Uno no puede ser tan soberbio como tú [Carlos Giraldo] y empezar. Si hay una manera en el país…”, pero lo interrumpió Giraldo diciendo: “Soberbio no, apegado a la ley. ¿Se olvidaron de que el video es en los Estados Unidos?”.

Mary Méndez, por su parte, también señaló que está de acuerdo con Frank Solano y dijo: “Vuelvo y lo repito, nosotros nos sentimos desprotegidos. Punto”.

