En su cuenta de Instagram, la presentadora compartió qué está pasando con su salud, pues primero mostró un video de ella conectada a una máquina y luego sí explicó qué está haciendo.

En las imágenes en las que ella está conectada a un nebulizador hace gestos de que todo está bien, pero sí provocaba duda al casi millón de seguidores que la siguen en esa red social.

Luego, cuando iba en su carro, Jessica de la Peña explicó la razón por la que estaba así. Según dijo, tiene una situación en sus cuerdas vocales que debe tratar por esta vía.

Es más, para no tener que ir todo el tiempo a terapias, ella tomó una recomendación que le hizo Andrea Serna, una de las buenas amigas que le ha dejado la televisión.

“Compré un nebulizador que me recomendó Andrea Serna porque ella también hace terapias buenísimas. Estoy esperando que me llegue para hacer la terapia media hora antes de ir al aire. No tener que cargar con el nebulizador, sino que este es portátil”, explicó.

La presentadora no tiene líos para presentar las noticias pero dijo que todo esto lo hace para mejorar su salud. Las nebulizaciones le ayudan para “hidratar la cuerdas vocales, que solamente se hace tomando mucha agua y haciendo esas terapias con nebulización”.

Además de esto, ella debe ir a un lugar para hacer estos ejercicios y luego debe estar entre una hora y hora y media “completamente callada” antes de salir al aire en Noticias RCN. “Esto por recomendaciones del doctor mientras pasa esta crisis en las cuerdas vocales”, asegura.

Junto a las nebulizaciones, ella deberá hacer unos ejercicios y unas terapias vocales. “Todo esto para que las cuerdas vocales estén bien, por mi trabajo, especialmente”, puntualizó.