Sus fans aplaudieron el show que dio, al igual que artistas del público como la premiada Camila Cabello, que hasta se puso de pie.

Y es que además de demostrar su gran talento vocal, Mariah desplegó un espectáculo de color rosado con bailarines, que hizo un juego perfecto con la proyección en las pantallas.

Las imágenes, capturadas por fotógrafos y pensadas para la televisión, han sido comparadas con la obra de Hans Hemling ‘El juicio final’ y ‘El nacimiento de Venus’, de Sandro Botticelli.

Mariah Carey- With You AMAs 2018 Hans Memling- The Last Judgement 1471 pic.twitter.com/GRS6LbXX4V — With You (@EvaUnit_0_1) October 10, 2018

A continuación, la presentación de la artista en los AMA y algunas de las reacciones que generó en redes, seguida por los mejor y peor vestidos de la alfombra roja del evento.

“Mariah Carey, hiciste una presentación hermosa. “Estoy enamorada, es verdad”

“Escuché que Mariah Carey fue lo mejor de los AMA”

I heard @MariahCarey was the best part of the #AMAs… or is it Slay-riah? — Nick Guillory (@nickguillory) October 10, 2018

“Oh, así que invitaron a CANTANTES cantantes a los AMA. Mariah Carey rompiéndole en todos los aspectos”

Oh, so they invited SINGER singers to the #AMAs Mariah Carey killing it on all fronts. pic.twitter.com/xRovFJtXxe — mikasa (@mikasa22) October 10, 2018

“Solo una palabra para la presentación de Mariah Carey: perfecta”