Luego de la celebración de los Globos de Oro, fueron revelados los nominados a los premios SAG, en su versión número 29, que se entregarán el 26 de febrero y se transmitirán en directo, por YouTube. En 2023, la ceremonia será en Century City, distrito comercial de California, en el Fairmont Century Plaza. El Sindicato de Actores de Estados Unidos indicó también que en 2024, la gala será transmitida en vivo por Netflix.

(Vea también: ¿Actriz Anna Kendrick fue víctima de una relación abusiva?)

¿Cuáles son los nominados a los premios del Sindicato de Actores?

El anuncio de los nominados a los premios SAG, que premian lo mejor en cine y televisión, fue hecho por Haley Lu Richardson, de The White Lotus y por Ashley Park, de Emily en Paris.

Mejor elenco: ‘Babylon’, ‘The Banshees of Inisherin’, ‘Everything’ ‘Everywhere All at Once’, ‘The Fabelmans’ y ‘Women Talking’.

Las nominadas en la categoría de Actriz principal de una película son: Cate Blanchett por Tár, Viola Davis por The Woman King, la actriz cubano-española Ana de Armas por Blonde, Danielle Deadwyler por Till y Michelle Yeoh por Everything Everywhere All at Once.

(Lea también: Leyenda británica del punk obtuvo su estrella en el paseo de la fama de Hollywood)

En la categoría de Actor principal de una película, los nominados son: Austin Butler, por Elvis, Colin Farrell, por The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser, por The Whale, Bill Nighy, por Living y Adam Sandler por su papel en Hustle.

¿Los premios SAG por Netflix?

El Sindicato de Actores llegó a un acuerdo con Netflix para que sea el medio oficial de transmisión. Minutos antes de revelar los nominados, informó que en el 2024 se podrá seguir, en vivo, la gala de los SAG Awards desde esta plataforma de ‘streaming’, que este año la transmitirá por su canal de YouTube