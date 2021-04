Una de las ganadoras de la noche en los Premios Óscar 2021 fue Chloé Zhao, quien se quedó con el premio a Mejor dirección por su trabajo en la película ‘Nomadland‘.

A sus 39 años se convirtió en la segunda mujer en quedarse con este galardón, pues la primera en la historia había sido Kathryn Bigelow. Sin embargo, Zhao sí es la primera asiática en lograrlo.

(Vea acá: Memes (algunos muy colombianos) de la ceremonia de los Premios Óscar 2021 y sus ganadores)

Aunque los pronósticos ya la hacían una de las favoritas en esta categoría, este domingo fue reconocida por su buen trabajo en esta producción audiovisual que vio la luz en 2020.

Zhao se impuso sobre otros directores de renombre como Emerald Fennell (“Una joven prometedora”), David Fincher (“Mank”), Thomas Vinterberg (“Another Round”) y Lee Isaac Chung (“Minari”).

De hecho, esta categoría de los Premios Óscars 2021 ya tenía gran relevancia porque tenía a dos mujeres nominadas y con altas opciones de quedarse con la estatuilla.

“Siempre he encontrado bondad en la gente que he conocido en todos lados alrededor del mundo. Este (premio) es para todos los que tuvieron la fe y el coraje de aferrarse a la bondad en ellos mismos. Y a aferrarse a la bondad en los otros, no importa cuan difícil sea eso”, dijo la directora asiática en su discurso.