La actriz Youn Yuh-Jung fue exaltada como la mejor actriz secundaria de reparto en los Premios Óscar 2021, por ‘Minari. Historia de mi familia’.

La carrera actoral de esta mujer lleva cuarenta años y hoy su esfuerzo y talento fueron reconocidos no solo por la academia, sino por el mundo entero, que presenció como marcó historia al ser la primera surcoreana en llevarse el galardón.

Además de dedicarle el premio a sus hijos y familia quienes afirmó han sido su motor para que “tenga ganas de salir de casa para ir a trabajar“, también expresó su admiración por una de sus compañeras, quien apesar de las 8 nominaciones que ha recibido, hasta el momento nunca se ha ganado la estatuilla:

“¿Cómo le puedo ganar a Glenn Close? La he visto en tantas interpretaciones (…), todas las nominadas, las cinco son ganadoras por sus películas, no podemos competir la una contra la otra, creo que tengo más suerte que ustedes, quizá tengo más suerte y quizá es un acto de hospitalidad con una coreana, no lo sé”.

Por otro lado, el momento más épico de Yuh fue cuando tiene en su poder el Óscar y sus primeras palabras son dirigidas a Brad Pitt, el encargado de anunciar a la ganadora en esta categoría.“Señor Brad Pitt… al fin. Encantada de conocerle”, dijo mientras que los presentes se reían y agregó: “¿Y dónde estaba usted cuando estábamos rodando? Es un honor”.

insuperable youn yuh jung ligando con brad pitt. el verdadero quién pudiera #oscars #oscars2021pic.twitter.com/mIKgTddLKf — Ветреный (@_jmhxrlxr) April 26, 2021

La película dirigida por Lee Isaac Chung, cuenta la historia de una familia coreanoestadounidense que se muda a una pequeña granja de Arkansas en busca de su propio sueño americano.