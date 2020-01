green

Se acerca la noche más importante de la industria de la música, y con ella las presentaciones en vivo de varios de los artistas más destacados del momento, como la intérprete de ‘Con altura’.

A menudo recordado por sus espectaculares presentaciones, los Grammys, que este año serán otra vez conducidos por Alicia Keys, tendrán en el escenario a Lizzo, Billie Eilish y Grande, así como a Lil Nas X y su éxito ‘Old Town Road’, junto a la estrella country Billy Ray Cyrus.

La lista completa de ‘performers’ es la siguiente, de acuerdo con el sitio oficial de los Premios Grammy: Aerosmith, Joshua Bell, BTS, Camila Cabello, Brandi Carlile, Gary Clark Jr., Common, Misty Copeland, Billy Ray Cyrus, Diplo, Sheila E., Billie Eilish, Kirk Franklin, Ariana Grande, Selena Gomez, The Jonas Brothers, Dj Khaled, Lang Lang, Cindy Lauper, John Legend, Lil Nas X, Lizzo, Demi Lovato, Meek Mill, Ben Platt, Preservation Hall Jazz Band, Bonnie Raitt, Mason Ramsey, Roddy Ricch, Rosalía, Run-D.M.C., Blake Shelton, Gwen Stefani, The Roots, The War and Treaty, Trombone Shorty, Tanya Tucker, Tyler, The Creator, Usher, Charlie Wilson y YG.