Carolina sugirió en un trino que su relación está basada en la libertad que tanto ella como Lincoln se dan.

“Tu pareja tiene derecho a tener amigos, amigas, a salir sin ti, a no compartir su contraseña, es una relación no una cárcel… lo mismo tú”, trinó la presentadora.

Inmediatamente, fue aplaudida por decenas de seguidores que le indicaron que eso era lo mejor: darle espacios y confianza a la pareja.

Algunos asociaron la publicación de Carolina como una explicación a críticas que habría recibido por el hecho de que Lincoln esté en Rusia, mientras ella está cuidado a Matías.

Por eso, algunas mujeres para apoyar a la famosa pusieron su ejemplo y contaron que sus novios o esposos también se fueron a Rusia sin ellas.

Y aunque la mayoría de comentarios fueron para avalar lo escrito por la presentadora, igualmente hubo quienes se mostraron en contra y le expresaron que a la pareja “se le acompaña a todas partes”.

A continuación, el trino de Carolina y algunas de las respuestas que ha recibido. ¿Tú de qué lado estás: del de la libertad y la confianza o del de estar pegado a la pareja?

Para que esto no ocurra, hay que ser muy claro desde el inicio de la relación y aclarar que antes de él o ella, uno tiene su mundo 🌏 y nadie tiene derecho a quitárselo. Recuerda, NO tienes que demostrar nada a nadie para que te crean.

Hola, con mucho respeto no estoy de acuerdo….. del esposo se conoce la contraseña y se le acompaña a todas partes no por desconfianza a él, es por qué no es bueno que el hombre o la mujer estén solos no sé se debe dar espacio a nada ni nadie 🙃

— Maria Paulina Naranj (@MariaPaulinan) 3 de julio de 2018