Es más, la famosa tampoco subía muchas imágenes junto a su novio, por lo que recientes publicaciones amorosas de ellos generaron intriga entre sus fans.

De ahí que ‘Majo’ Vargas saliera a explicar que su relación no es reciente, sino que llevan “un año y dos meses”.

“Mucho me han estado preguntando que por qué mantuve mi relación en secreto por tanto tiempo, que no creían que llevábamos tanto tiempo, que en qué momento. Bueno, les cuento que no quisimos hacerlo público, porque quisimos que fuera una relación de los dos y, hasta ahora, sigue siendo lo mismo, solo que a uno a veces el amor se le alborota y dice: ‘Quiero subir esto, quiero subir lo otro’”, añadió la actriz.