Según el humorista, el aplazamiento de una entrevista en ‘The Suso’s show’ en la que hablaba de la segunda parte de ‘Agente ñero ñero 7’, para una fecha en la que esta cinta ya no estaría en cartelera, fue el segundo motivo por el que decidió cerrar su ciclo con el canal en octubre de 2017.

“El cine en Colombia se mueve de acuerdo con la publicidad que se le haga. El primero y segundo fin de semana son determinantes en el resultado en taquilla. Así que para el segundo se grabó un programa en ‘The Suso’s show’ en el que me entrevistaban sobre la película, pero alguien de Caracol decidió aplazar dos semanas más la emisión”, dijo Hassam en la publicación, y continuó:

“Lo curioso es que el Canal Caracol era socio de ‘Agente ñero ñero 7’, con participación en la producción y publicidad. Esas decisiones parecen más personales que ejecutivas o comerciales. En ese momento ya no pude más y decidí que debía terminar mi participación en ‘Sábados felices’”.

No obstante, antes ya el comediante estaba inconforme y la primera razón por la que dejó dicho medio fue porque lo retiraron del cargo de coordinador de audiciones y se enteró por terceros a mediados de 2017, pese a que ayudó en la selección de los concursantes de ‘Sábados felices’ desde 2009.

“Varios concursantes me escribieron: ‘Hassam, gracias por todo, qué triste que ya no esté en las audiciones’. Como en ese momento yo estaba rodando ‘Agente ñero, ñero 7 (parte 2)’, pensé que Caracol no se había podido comunicar conmigo. Cuando regresé a Bogotá y pregunté por qué no había hecho yo la selección, me respondieron: ‘Una empresa debe hacer los cambios cuando está bien’. No tuve más opción que aceptar”, expresó.

Pero ni con su salida, las diferencias entre Hassam y el canal habrían terminado, de acuerdo con otras declaraciones del humorista, que pueden leerse en la reciente edición impresa de TVyNovelas.

