Hassam aseguró que extrañaba hacer sus rutinas, estar con sus excompañeros y disfrutar con el público, pero al final se acordaba que la edición la hacían convenientemente y dejaba de añorarlo.

En dicha época, Hassam interpretó personajes como ‘Rogelio Pataquiva’, ‘Güevardo’, ‘Rafaela’ y ‘Próculo Rico’.

Yo si extraño salir en Sábados Felices, mis excompañeros, el público, acompañar y leer a los televidentes que comentaban las rutinas, pero me acuerdo cómo editaban el material a conveniencia y se me pasa.

Sin duda, este comentario dividió opiniones entre sus seguidores, pues mientras unos quedaron sorprendidos por la confesión, otros aseguraron que no era lo correcto hablar mal del canal.

Incluso, algunos le ‘echaron en cara’ que su error fue haberse ido para el Canal RCN al programa de ‘Colombia Ríe’.

Cabe recordar que cuando Hassam decidió abandonar el programa de Caracol, él aseveró que su salida se debía a que “habían nuevos retos por cumplir”.

A continuación, algunos mensajes de seguidores de Twitter:

Uy no, no está bien hablar mal del canal porque ya no trabaja para ellos

Derecho a expresar lo q incomoda, se puede, entonces no hay pesar, creo q todos en algún momento tenemos q expresar lo q no nos gusta, además no veo irrespeto, no nos las demos de santitos.

— Estacion Salsera (@SalseraEstacion) January 13, 2019