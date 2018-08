Infobae aseguró que el protagonista de ‘Troya’ está muy molesto por el proceso legal que inició su exesposa y por esto ahora decidió que si él debía cumplir con sus exigencias, ella también debería tener presentes los acuerdos hechos anteriormente.

Jolie se vio obligada a regresar a los Estados Unidos, ya que él tiene el derecho de ver a sus hijos varias veces por semana y su estancia en Londres se lo impedía, lo que violaba los acuerdos preestablecidos, así que ahora ella y sus seis hijos están de regreso.

🆕 Angelina Jolie with her children at the Whole Foods Market in Los Angeles on August 12,2018 pic.twitter.com/lWTEEGDvzY

— AngelinaJoliePH (@ajolieph) August 13, 2018