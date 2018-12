En Twitter (donde el tema se volvió tendencia) hay quienes hasta la cuestionan por no haber ayudado a la primera familia que se le apareció en Bogotá, por el simple hecho de que no se dejó grabar.

Otros, además, critican que haya publicidad en su video y le preguntan si es que también va a donar lo que gane por las vistas de su escena o solo le sacó provecho a la crisis venezolana.

“Kika ayuda a quienes se dejan grabar, si no que se jodan”, trinó un usuario. “En realidad se está lucrando de esta crisis”, agregó una más. “Agradezco que ayuden a los venezolanos en el exterior ¿pero hacerlo público? No mami, las buenas acciones no necesitan visualizaciones, una vez más estás mal“, puntualizó otro.

Mientras a los primeros la ‘youtuber’ no les prestó atención, a ese último comentario le dedicó una respuesta en la que explicó por qué registró el momento.

“¿A qué quieres darle visualización? ¿A las peleas, a la polémica, o a 24 horas en un baño? Cuando entiendas el significado de ser ‘influenciador’ vas a entender el porqué se publica. El que puede hacer algo, lo hace… El que no, critica”, dijo Kika, que en su video también había aclarado que hacía el clip con el fin de motivar a otros a ayudar a los necesitados.

Aquí algunas de las críticas, que incluyen unas en las que dicen que la joven estaba tratando de “limpiar su imagen homofóbica” con su ‘buena acción’ navideña, y las aclaraciones de Kika:

A no??? Entonces a que quieres darle visualización?? A las peleas, a la polémica, o a 24 horas en un baño? Cuando entiendas el significado de ser "influenciador" vas a entender el porqué se publica.

Es que Tu no eres influenciadora, no tienes millones de personas viéndote e inspirándose en lo que haces.. tu trabajo podrá ser otro, igualmente importante. Cada quién actúa desde el lugar que tiene.

El que quiere hacer algo lo hace sin necesidad de tener cámaras grabándolo para limpiar su imagen homofobica…

Pero no todo fueron comentarios en contra de la influenciadora, también algunos abogaron por ella, entre otros el periodista y ‘youtuber’ Daniel Samper, que aplaudió la iniciativa de ayudar a la gente.

No obstante, esa defensa le salió cara a Samper, pues unos usuarios refutaron lo que él opinó.

“Hacer un video ayudando a los panas venezolanos e invitar a que su audiencia, en lugar de recibirlos con xenofobia, haga lo mismo: eso hizo Kika Nieto, queridos indignados y superiores morales de Twitter: ¿y si más bien ustedes hacen algo semejante? # UnChallengePorVenezuela”, fue una de las defensas del periodista a la ‘youtuber’.

“No Daniel, lo que hizo Kika fue filmarse siendo falsamente bondadosa para ganar dinero con un video que tiene 5 anuncios. Personas que la vieron en el centro comercial Parque de la Colina con la familia venezolana afirman que ni siquiera les ponía atención”, le contestó uno de los que está en desacuerdo con la escena de la influenciadora. A continuación, las varias defensas de Samper a Kika, con algunas de las respuestas que recibió en contra:

En esta nota igualmente compartimos el video que generó la controversia, y en el que la influenciadora les compró ropa y les dio comida a cuatro mujeres venezolanas, dos mayores (Greidys y Yorgeli) y dos menores (Jorliany y Greilisma) que se encontró en la calle.