“Poema por Milan. Muy orgulloso de él”, escribió el futbolista al lado de un emoticón con ojos de corazón al compartir la creación del pequeño de 7 años, titulada ‘Mi papá’.

“Amo a mi papá encantador, él siempre me alegra / Él es el mejor amigo que tengo, él nunca me pone triste / Él juega todos los deportes conmigo y le gusta ir a hacer Jet-Ski / Ambos trepamos árboles y corremos de las abejas / Inventamos muchas cosas y jugamos ajedrez como reyes / Nos gusta saltar charcos y luego arruncharnos / Nos gusta montar nuestras bicicletas y hacer caminatas / Amo a mi papá encantador, él siempre me alegra”, traduce al español el texto de Milan, que en inglés sí rima como buen poema.

La pareja tiene otro hijo, Sasha (5 años), aunque el que parece haber heredado el gusto por el fútbol a Gerard Piqué es Milan, como ya Shakira mostró hace un par de años, cuando fueron a visitarla mientras preparaba su gira ‘El Dorado’.

El pequeño ha sido captado en otras ocasiones pateando el balón y vestido con el uniforme del Barcelona, equipo para el que juega su padre, lo que evidencia ese gusto compartido del que habla en su poema.