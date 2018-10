Más que de la situación política del país, ‘Ariana’ llegó a Colombia hace un año “huyendo del desamor”. Para imitar a Ariana Grande, la concursandecidió afrontar el reto teniendo en cuenta que canta desde que tenía 6 o 7 años, pero asimismo su desconocimiento del inglés significaba un obstáculo.

La primera impresión sobre el jurado Pipe Bueno fue buena, pues tiene un gran parecido con la original, e incluso la estatura, pues la Ariana de verdad mide tan solo 1,53 metros.

Amparo Grisales le elogió su inglés y Bueno volvió a destacar la puesta en escena, algo con lo que estuvo de acuerdo el tercer jurado, César Escola, quien de inmediato le dio su voto: “Yo sí le voy a dar la oportunidad”.

Al final, para César sí se llamó Ariana Grande, mientras que para Amparo, no. Solo quedaba Pipe Bueno, a quien Amparo le advirtió con vehemencia que fuera objetivo y no se dejara llevar por la belleza de la joven.

Pipe dijo que le faltaba trabajar y, cuando se disponía a decir que no, la concursante soltó el llanto, lo que obligó a Bueno a decir: “Ay, no. No puede ser”, al tiempo que Amparo casi se pone a llorar, también.