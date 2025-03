En la tarde de este sábado 15 de marzo, el cantante colombiano Pipe Bueno no pudo contener la emoción y rompió en llanto en un video compartido en su cuenta de Instagram, donde anunció una noticia que marca un hito en su carrera musical.

Luego de años de consolidarse como uno de los referentes del género popular en Colombia, el artista reveló que “por fin” llevará su música a Estados Unidos, un sueño que, según sus propias palabras, llevaba tiempo persiguiendo.

En el video, visiblemente conmovido, Pipe Bueno agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional que lo ha acompañado a lo largo de sus 17 años de trayectoria.

“Siempre fue para mí un sueño ir a cantar a… [se le cortó la voz]. Es que estoy muy feliz. No lloro de tristeza, es porque estoy muy feliz. Siempre quise cantar en Estados Unidos. Comencé a cantar a mis 16 años y hasta hoy a mis 33, después de un largo camino, puedo anunciarles una pequeña gira en Estados Unidos”, dijo inicialmente entre lágrimas.

El intérprete de éxitos como ‘Te hubieras ido antes’ y ‘No me digas que no’ dio detalles de algunas de las fechas y comentó que estará en ciudades como New York, San José de California y Los Ángeles.

“Me muero de ganas por ir a cantarles, emborracharme con ustedes en estos conciertos. Compren sus boletas y no se queden por fuera porque les voy a dar un concierto […]. Esto es simplemente una historia para darles una prueba de que las cosas no suceden cuando uno quiere, pero cuando uno hace las cosas bien, Dios lo termina recompensando. Esto que tanto quise por fin se me dio”, agregó.

Este anuncio llega en un momento en el que Pipe Bueno ha estado más activo que nunca, combinando su carrera musical con proyectos personales y colaboraciones que mantienen su nombre en lo más alto del panorama artístico.

