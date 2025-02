La noche del lunes 24 de febrero, la estación de Transmilenio de la Calle 100 en Bogotá se convirtió en el epicentro de un espectáculo inesperado. Los cantantes de música popular Pipe Bueno y Nico Hernández ofrecieron una presentación sorpresa, transformando un espacio cotidiano en un escenario improvisado que cautivó a los pasajeros.

Pipe Bueno y ‘Nico’ Rodríguez se tomaron estación de la calle 100 en Transmilenio

El evento inició alrededor de las 7:00 p. m., cuando los artistas comenzaron a interpretar sus éxitos ante la mirada atónita de los usuarios del sistema de transporte. Rápidamente, la multitud se congregó para disfrutar de la inesperada serenata.

Pero la sorpresa no terminó ahí: los músicos llevaron su ‘show’ al interior de uno de los buses articulados, haciendo que la experiencia fuera aún más especial para quienes se encontraban a bordo.

Las imágenes del concierto improvisado no tardaron en viralizarse en redes sociales, especialmente en TikTok, donde los asistentes compartieron videos de la actuación. En los clips, se observa a los pasajeros grabando el momento, tomándose fotos con los cantantes y coreando las canciones interpretadas.

Entre los temas seleccionados, destacaron ‘Recostada en la cama’, ‘Quiero hacerte el amor’ y ‘Una noche’, este último un sencillo que ambos lanzaron como dúo. No es la primera vez que Pipe Bueno y Nico Hernández recurren a espacios públicos para conectar con sus seguidores.

En el pasado, al promocionar su primera colaboración, sorprendieron a transeúntes con serenatas en semáforos y restaurantes. Esta estrategia se ha convertido en una característica de su carrera, permitiéndoles acercarse a su audiencia de una manera más cercana y espontánea.

En esta ocasión, el evento coincidió con el lanzamiento del ‘remix’ de ‘Quiero hacerte el amor’, lo que sugiere que la presentación pudo haber sido parte de una estrategia de promoción.

Sin embargo, más allá de cualquier objetivo comercial, el gesto fue recibido con entusiasmo por quienes tuvieron la oportunidad de presenciarlo. El impacto de esta presentación no se limitó a la estación de la calle 100. En redes sociales, los comentarios reflejaron la emoción del público, pero también hubo un poco de desorden por las personas que querían ingresar al lugar.

Mientras algunos usuarios lamentaban no haber estado allí, otros celebraban la suerte de los pasajeros que presenciaron el espectáculo. “Siempre viajo en TransMilenio y nunca me pasan estas cosas”, escribió un internauta, mientras que otro comentó en tono humorístico: “En Medellín no ves famosos en el metro”, “que bien Pipe Bueno”, “chévere por Pipe y Nico”, “yo por qué nunca cojo Transmilenio”.

Este tipo de iniciativas demuestra cómo la música puede irrumpir en la cotidianidad y convertir un simple trayecto en un momento inolvidable.

