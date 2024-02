En un especial organizado por ‘La red’, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, Pilar Schmitt contó cómo fue su experiencia al ser amenazada recurrentemente por un usuario en redes sociales.

A pesar de que no muchas presentadoras reciben este tipo de mensajes, Schmitt contó en la entrevista: “Durante varios años me amenazaron de muerte en redes sociales. La misma persona me mandaba mensajes horribles. No sé por qué, no sé de dónde, pero deje de ver esos mensajes porque cada vez que salía al aire me amenazaban. Me decían que ya me iban a mandar al de la moto, pero yo seguí me camino. Tuve momentos de pánico. Salía con cachucha. El tapabocas me lo ponía hasta en los ojos”.

No es la primera vez que una mujer que se dedica a las noticias en televisión sufre este tipo de situaciones. De hecho, un mes atrás, Alejandra Murgas, Lucía Fernanda Yánez y Katrina Melguizovski, periodistas de Noticias Caracol, denunciaron acoso íntimo por parte de un hombre llamado Alfredo Navas Álvis. El exmilitar se quedaba hasta altas horas de la noche al frente del Canal Caracol esperando sus salidas.

Alejandra Murgas, periodista y presentadora de #NoticiasCaracol, ha sido acosada durante 5 meses por un hombre que sería un exmilitar y quien se para a las afueras de las instalaciones de Caracol Televisión. “Decía que yo le había pedido que viniera a recogerme”. Este sujeto ha… pic.twitter.com/MGFIKhfpuk — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 7, 2024

Caso de amenaza Eduardo Manzano, periodista de Noticias Caracol

Eduardo Manzano sufrió un terrible episodio en 2019, cuando, luego de tantos años al aire, empezó a recibir amenazas por parte de las Farc, lo que lo obligó a dejar sus labores como periodista.

Inicialmente, el canal le pasó una licencia de dos meses, por lo que creyó que era tiempo oportuno para que las cosas se calmaran y él pudiera volver. Sin embargo, un incidente cuando estaba manejando le confirmó que las cosas iban en serio:

“Me intentan atravesar una moto. Me intimidan. Veo algo que creo que eran armas de fuego. Mi reacción fue acelerar lo que más pude y tratar de huir. Salí de allí y llegue a un CAI”, contó el periodista para La FM.

Finalmente, tuvo que salir del país al no encontrar garantías de seguridad para él y su familia.

