En el programa Se dice de mí, de Caracol TV, aseguró que cuando estaba haciendo la audición al frente de Simon Brand se puso nervioso porque nunca había actuado en su vida.

“Fue increíble esa experiencia. Hago la audición, me dan el papel y me voy a vivir a Colombia por dos meses. Puede conocer, comer rico y hacer amistades de por vida”, afirmó el artista.

El reguetonero, conocido por la canción ‘Calma’, interpretó a Giovanni, un dominicano que se hace amigo del actor principal y le ayuda a sobrevivir en Nueva York (Estados Unidos).

Unos meses después, Pedro Capó también actuó en la película ‘Shut Up And Do It’ bajo la dirección de Bruno Irizarry.

En el mismo programa, Capó aseguró que sufrió problemas de drogas en su adolescencia por las pocas oportunidades y problemas familiares.

Sin embargo, el puertorriqueño indicó que el sueño de ser cantante le dio las fuerzas para salir a adelante porque de lo contrario habría terminado en la cárcel o muerto en las calles.