View this post on Instagram

Gracias monkey por caminar a mi lado estos 10 años. Tanto que agradecerte!! Gracias por ser el mejor papá para nuestro hijo, por ser mi cómplice tantas veces, por tu generosidad, por hacerme reír con tus bobadas y por enseñarme tantas cosas… . Hoy elijo seguir mi camino sabiendo que cuento contigo, que seguiremos siendo grandes amigos, que seguiremos cumpliendo esta misión de guiar y de ver crecer a nuestro hijo como el niño feliz y amoroso que es, dándole la certeza y la tranquilidad de que, si bien su papá y su mamá ya no son pareja, seguirán siendo sus papás por siempre y estarán ahí para él, incondicionales, amándolo hasta el infinito y velando por su bienestar 🐥💕 . Hoy elijo quedarme con todo lo bonito que viví contigo, tantos recuerdos maravillosos, aunque también abrazo los tropezones y las cosas no tan buenas porque igual hacen parte de nuestra historia y porque representan grandes e importantes lecciones para mí. . Te honro @monto40 Te admiro, te agradezco y hoy cierro este ciclo deseándote que seas muy feliz. Te deseo tranquilidad, paz, alegrías, éxitos y todas aquellas experiencias que te permitan seguir creciendo a todo nivel. Cuenta conmigo siempre. Solo cosas bonitas para ti 🌟 Y vamos pa’ delante con toda… por rumbos distintos pero con toda! Lo que queda es camino 😊🍃🙌🏻💜 #gratitud #cierre #graciastotales