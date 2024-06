María Fernanda Yepes se ha destacado como una gran actriz, interpretando papeles importantes como ‘Rosario Tijeras’, ‘Sin senos no hay paraíso’, entre otras.

A pesar de que Yepes cuenta con una gracia innegable y una belleza indescriptible, su inicio en Bogotá no fue nada sencillo, pues le hacían ‘bullying’ por ser paisa y tener un acento tan marcado.

Fue en ese momento donde Duque y ella protagonizaron un pequeño romance que, según dijo Yepes, se trató de algo muy inocente.

Hace varios años, fue el mismo Duque quien contó dicha infidencia en una entrevista para revista Bocas:

“No, pues yo tenía una novia que ahora es muy famosa, que era María Fernanda Yepes, en esa época”, eso sí, pidió al medio que no publicara la respuesta porque no quería tener problemas con su esposa, en son de broma.

Ella tampoco negó la relación y, de hecho, contó más detalles del noviazgo y el momento exacto en el que decidieron llevar su amistad a algo más. Todo sucedió durante una entrevista para Caracol Radio:

“Nos conocimos en un prom del Rochester (colegio en el que estudió Duque)”, comentó la actriz, añadiendo que él fue su gran apoyo en el momento:

“Me vine a Bogotá en una edad muy difícil, a los 15 años, cuando estaba empezando a salir, a tener mi primer amor. Conocí a Iván y fuimos noviecitos de adolescencia. Sobre todo, él fue más como un apoyo para mí y un amigo, porque yo estaba muy sola”.

Sin embargo, las cosas no pasaron a mayores:

“Con decirte que no pasó de un piquito en la boca. De ahí no pasó. Éramos muy chiquitos y a mí me cuidaban mucho mis papás. Entonces, pues no pasó a mayores”.

