Los de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2024 se fueron a su primera prueba de campo y el destino fue Villa de Leyva. Sin duda, encontraron inspiración en las bellas montañas que tenían a su alrededor, pero el calor y el viento que estaba corriendo ese día por la plaza no tenía nombre.

La mayor preocupación del cuerpo médico no fue una posible deshidratación, sino el dedo de Brian Moreno, que terminó botando sangre en todo el puesto de cocina.

Mientras estaba pasando una yuca por un pelador y se quitó parte del cuero del dedo. Las personas encargadas llegaron inmediatamente y empezaron a limpiarle la herida, lo vendaron y él, en su afán por no perder tiempo, le dijo al enfermero que le pusiera un vendaje rápido para continuar cocinando.

Moreno contó ante cámaras el dolor tan intenso que sintió, pero su afán por ser el ganador del reto lo llevó a sacar fuerzas de donde no tenía para poder superarlo.

Varios de sus compañeros se preocuparon por el bienestar del actor, pero afortunadamente todo salió bien y fue más el susto que la profundidad de la herida. Eso sí, en el puesto en el que cocinó quedó el rastro del accidente.

No fue el único lastimado. Al otro lado del puesto de cocina también se lastimó Vicky, pero ella no requirió atención médica porque la herida no fue tan grave para eso. Los dos siguieron con el reto y fue él quien se llevó el primer puesto.

