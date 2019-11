View this post on Instagram

Señoras y señores… con ustedes @parishilton en Bogotá 👸🏼 La famosa empresaria, influencer y DJ ya está en nuestro país, para el lanzamiento de su marca de zapatos 👠 y cómo nosotros no nos perdemos ‘ni la corrida de un catre’, no nos quisimos perder de este evento, en donde más de una famosa no se quedó con las ganas de tener su 📸 al lado de la famosa rubia 👱🏻‍♀️ . . . #ParisHilton #Entretenimiento #Martes #Noviembre #ParisStyle #LaMovidaDeLosFamosos