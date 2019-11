No es secreto que desde la ruptura con su ex, Andreina Fiallo, la relación del deportista con sus otros dos hijos (tiene un tercero con Sara Uribe), ha sido complicada y las visitas no parecen ser algo frecuente, o por lo menos un lado de su vida que muestre con regularidad en sus redes sociales.

Por eso resulta tan inusual su más reciente publicación en Instagram, en donde publicó una foto en un centro comercial al lado del adolescente, a quien además le recordó lo mucho que lo ama.

“Siempre te lo he dicho hijo, voy a estar para ti cuando me necesites y hasta el último día de mi existencia estaré… Daré mi vida por ti si es necesario. Te amo con todo corazón”, escribió Fredy al lado de la publicación.

La última foto que había compartido Fredy al lado de su hijo fue en agosto de 2018.