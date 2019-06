View this post on Instagram

“Una nostalgia silenciosa y prolongada me oprimió el Corazón. No era solo la nostalgia de la despedida de aquel hombre , si no también la de la oportunidad perdida. Y tampoco solo de esa oportunidad concreta , sino de la oportunidad como tal . Sentía nostalgia de todas las oportunidades que había perdido, que había dejado pasar, que había evitado, incluso de aquellas que nunca había Tenido”. La Despedida – Milán Kundera.