La historia es de hace varios años, cuando la protagonista de novelas como ‘Pasión de gavilanes’ y ‘La baby sister’ tuvo una reunión con unos amigos y varios se intoxicaron, por lo que ella fue al médico. Sin embargo, cuando la examinaban se terminó enterando que, además, estaba esperando un hijo, relató en la conversación publicada este mes.

“Me empecé a sentir supermal. Fui a la clínica. Allá te hacen todos los exámenes normales, y vino el doctor y me dijo: ‘Ven te reviso el estómago. ¿Cómo va ese bebé?’. Y yo: ‘¿Bebé?’. Y me dijo: ‘Sí, estás embarazada’”, rememoró la famosa.

Pese a que no lo esperaba, la artista —que no es la primera que pasa por una situación así, a Taliana Vargas le sucedió algo parecido— aseguró que en ese momento se puso “muy contenta”, pero no sabía cómo darle la noticia a su esposo de forma especial, si eran “las 11 de la noche”.

Al final halló una manera de hacerlo, pero, cuando le contó, Juan Carlos no lograba procesar la información y se sorprendió bastante.

“Encontré una revista de esas de publicidad de bebé, de pañales. Entonces, cuando llegué, me dice: ‘¿Cómo te fue?’, con un caldito; y yo: ‘Mira [le entregué la foto]’; y él: ‘¿Qué pasó?’; y yo: ‘Vamos a ser papás’; y él: ‘¿Cómo así? ¿Te fuiste por una intoxicación? No entiendo’… O sea, él nunca entendió”, narró Paola.

Ese recuerdo de la actriz se puede escuchar en un video que subió recientemente ‘Juanpis’ a YouTube, como un avance de su nuevo capítulo que aparece completo en su canal exclusivo, por el que hay que pagar.