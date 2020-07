View this post on Instagram

La vidente Lilian Estrada aseguró en el programa ‘Lo Sé Todo’ que la relación de Jessi Uribe y Paola Jara no tiene futuro😱 Asimismo, recalcó que estos momentos están muy enamorados pero que ella no ve ningún futuro en esta relación😰 ¿Que piensan de todo esto?🤔 *Cabe mencionar que Lilian Estrada fue quién predijo el embarazo de #LuisaFernandaW y #PipeBueno . . #jessiuribe #paolajara #paolajarapj #jessiuribe3 #medellin #vidente #rechismes