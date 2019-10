Eso expresó la cantante cuando en la revista le preguntaron por “cómo era su relación con Jessi antes del escándalo” de supuesta infidelidad, por el que se rumoró que tanto ella como él habían dejado a sus parejas.

“[Era] Tranquila, superchévere, relajada, pero tengo que confesar que, últimamente, cuando nos ha tocado juntos, ya como que no provoca, qué pesar. El empresario y la gente quieren, que si tenemos un dúo, cantemos juntos, pero se ha vuelto harto. La verdad he evitado un poquito eso para no cruzarnos tanto en los conciertos”, aseguró la famosa en el medio.

En su declaración, la intérprete de música popular también contó cómo ha sido cuando le ha tocado trabajar con Jessi, a quien dijo admirar “muchísimo”.

“Cuando hemos tenido que hacerlo, lo hacemos porque es mi profesión, y yo amo lo que hago; tampoco puedo dejar de hacer mi vida o realizar planes en mi carrera por los chismes. […] Tampoco éramos los mejores amigos, pero de pronto sí, ya para uno saludarse se torna un poquito más incómodo el ambiente. […] Él sabe que me duele de verdad la situación, qué lástima que a raíz de un trabajo que hicimos, que fue tan bonito, se haya generado un conflicto que nada que ver con lo que finalmente era nuestro propósito, que era simplemente unirnos para grabar una canción”, explicó.

Cabe mencionar que por lo sucedido, incluso, Jessi se disculpó con Paola, pero en ese momento ella le respondió con un reclamo, del que también habló en la publicación.

Y es que la artista se refirió en Vea ampliamente al rumor sobre el romance, pues hasta contó lo que le había dicho su expareja, el productor Iván Calderón, al respecto.

Asimismo, si era cierto o no que la exesposa de Uribe la había agredido físicamente por culpa de ese chisme.

Todo eso solo se puede leer en la edición impresa del actual número de la revista, de la que la mencionada famosa es la portada.