“Lo hizo [pedir perdón] recién pasó eso [el rumor de que eran amantes]. Hablamos, porque me dolió muchísimo. Le dije: ‘¿Por qué me están echando culpas de eso, yo qué tengo que ver?’, y le hice prácticamente el reclamo”, recordó la artista en la revista, y continuó:

“Le dije que me parecía una falta de respeto que me estuvieran metiendo en eso, y que, por favor, saliera a hablar porque eso no era así. Le dije: ‘Yo no sé cuáles son los motivos. Si te separaste es tu relación, es tu vida y tu familia, yo no tengo velas en ese entierro, y me están haciendo quedar como un zapato”.