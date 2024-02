La reconocida cantante de música popular Paola Jara incursionó en el mundo empresarial con la apertura de un negocio de ropa femenina. Sin embargo, quiso apostarle en la venta de ropa masculina y no fue lo esperado.

(Vea también: Paola Jara habló sobre la canción dedicada a los ex tóxicos: “¿Será que no nos olvidan?”)

La intérprete de ‘Salud por él‘ indicó a través de su cuenta de Instagram qué fue lo que le pasó:

“Yo en ‘PJ’ lancé una colección de hombre, pero ay, no. Definitivamente los hombres no compran, no son tan antojados como nosotras las mujeres, de pronto más adelante, perdón es solo para mujeres”, contó Jara.