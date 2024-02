Carolina Gaitán contó detalles sobre la nueva etapa que está viviendo, pues en próximos meses se convertirá en madre de un niño llamado Salomón, junto a su pareja, de quien se desconoce la identidad.

Gaitán, quien señaló las razones por las que ocultó su embarazo, dijo a ‘SuperLike’ todo lo que ha significado para ella este nuevo proceso, el cual asegura que es la mejor noticia que ha recibido en 2024.

En cuánto a cómo se enteró la actriz de su etapa de gestación, ella informó al medio:

“Me di cuenta por intuición y un día almorzando con mi pareja le dije yo creo que estoy embarazada, me hice como 18 pruebas porque no lo podía creer, no estaba esperándolo, ya después lo vimos como una realidad y lo contamos”, dijo Gaitán.

‘La Gaita’, como es conocida en sus redes sociales, habló de los antojos que se le ha despertado en estas últimas semanas de su etapa.

“Han sido muy pocos, pero me han dado antojos de gelatina y yo nunca antes comía gelatina”, explicó al medio.

Por otro lado, quien hizo la voz en español de Pepa Madrigal en la película animada ‘Encanto’ y cantó en los Premios Óscar, habló sobre los cambios que ha experimentado en esta nueva etapa de su vida.

“Salomón se ha portado espectacular, no he tenido síntomas pesados que no me permitan trabajar, aunque he tenido cambios en mi vida, todo ha sido un aprendizaje”.

Frente a los síntomas que ha tenido con su estado, la actriz indicó que, en realidad han sido pocos y más bien manejables, ya que le han pedido seguir trabajando con normalidad y aunque sí ha tenido cambios en su vida, todo ha sido un aprendizaje para ella.

