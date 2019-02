En medio de una entrevista con ‘Lo sé todo’, Calle dijo que el momento ocurrió durante una urgencia sanitaria. Ella esperó que saliera la mujer que estaba adentro de un baño e ingresó, no sin antes escuchar que le dijeron: “Oye, tu estas incumpliendo las normas”.

Minutos después, la señora se devolvió y le pidió que le mostrara la llave de acceso y empezó a agredirla verbalmente.

“Lo que yo le entendía (que la señora le decía) era que los latinos venían a hacer una cantidad de cosas malas a acá. Empezó con un tema de discriminación que a mí me hirió muchísimo. Fue muy fuerte porque me sentí totalmente discriminada. Me dijo cosas de nuestro país, de nuestra raza. No me parecía el momento, no me pareció lo más adecuado”, explicó.